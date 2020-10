Lazio-Bologna, Svanberg a fine primo tempo: “Dobbiamo continuare a giocare così”

Svanberg, centrocampista del Bologna ed autore di un gol annullato al tredicesimo minuto, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo. “Ci sono degli spazi, facciamo pressing alto e dobbiamo continuare come il primo tempo. Il gol per me comunque vale, è stato strano vedermelo annullare.“

