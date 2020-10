Luis Alberto sprona la Lazio: “Con il Bologna match difficile, ma servono i tre punti per muovere la classifica”

Luis Alberto è tornato ad incantare la Lazio. Il Mago all’esordio contro il Borussia Dortmund è tornato tra i migliori e questa sera è pronto a guidare i compagni contro il Bologna. Un match importante quello con i felsinei, presentato dallo spagnolo nel match program ufficiale biancoceleste: “La vittoria con il Borussia può essere la svolta della stagione? Ci auguriamo di sì. Martedì abbiamo disputato un grande match contro una squadra come i tedeschi, ottenendo una vittoria fondamentale. Nelle ultime stagioni stiamo facendo ottime cose, dobbiamo proseguire così. Contro il Bologna sarà una gara complicata, come sempre contro i rossoblù. Giocano a ritmi alti, hanno qualità bene e sanno fare un buon pressing. Noi però abbiamo bisogno di questi tre punti per movimentare la nostra classifica. L’ultima partita con il Bologna è stata bellissima, è stata l’ultima volta che ci siamo divertiti con i nostri tifosi prima del lockdown. Ci manca molto lo stadio pieno, ci auguriamo che il pubblico possa tornare il prima possibile perchè per noi importante”.

