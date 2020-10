MOVIOLA | Irrati non sbaglia quasi nulla, ma deve ringraziare il VAR

Torna alla vittoria la Lazio che all’Olimpico supera il Bologna due a zero con una prestazione a fasi alterne diretta senza grandi sbavature da Irrati. Nella prima frazione il fischietto toscano sceglie di far giocare, a volte anche oltre i limiti. Al 13′ Schouten ruba palla a Leiva e serve Svanberg che da fuori beffa Reina. Irrati inizialmente lascia correre, poi dopo essere stato richiamato al VAR annulla giustamente la marcatura ai felsinei. Per tutto il resto del primo tempo il match prosegue sulla via dell’agonismo da ambo le parti. Alla mezzora Acerbi viene ammonito per aver fermato Soriano in ripartenza, un quarto d’ora dopo però Danilo, per un intervento analogo su Correa, riceve inspiegabilmente la grazia. Nella ripresa Irrati fischia il giusto andando distribuire in maniera saggia i vari cartellini gialli. Da una parte finiscono sulla lista dei cattivi Hoedt e Akpa Akpra, dall’altra Tomiyasu e Soriano. Nel recupero, dopo la rete del due a uno, il Bologna protesta per due episodi in area di rigore, decisi in maniera perfetta dal direttore di gara: prima Parolo e Soriano entrano in contatto, ma è il rossoblu a mettere il piede davanti al laziale innescando il tutto non entrando, peraltro, mai nella disponibilità del pallone, poi da un cross dalla sinistra Acerbi salta in contrasto con un calciatore felsineo e colpisce il pallone con il braccio. Il movimento del corpo del 33 laziale è fluido e naturale per il tipo di contrasto avvenuto: giusto non concedere il tiro dal dischetto. A quasi un mese di distanza la Lazio torna finalmente a sorridere salendo a quota sette punti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: