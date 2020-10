PAGELLE – I campioni nel momento del bisogno: Luis Alberto e Immobile decisivi, esordio positivo per Reina

Reina 6,5 – Al primo tiro subito raccoglie in porta il pallone calciato da Svanberg da venti metri con evidenti responsabilità, viene salvato dall’intervento del Var che annulla la rete. Da lì in poi è reattivo su Barrow e Vignato, incolpevole sulla rete di De Silvestri.

Patric 6 – Un fastidio nel riscaldamento poteva lasciarlo fuori e invece lo spagnolo scende in campo portando a casa l’ennesima prestazione sufficiente. Soffre all’inizio quando il centrocampo non riusciva ad arginare i rossoblù, meglio col passare dei minuti quando la squadra si è registrata.

Hoedt 5 – Non ha un punto di riferimento fisso e questo lo manda spesso in confusione, lui prova a seguire il pallone ma non è la tattica migliore. Prende un giallo per eccessiva confidenza con le sue capacità palla al piede, troppo spazio concesso a Santander in occasione del cross del 2-1 e un pallone delittuoso perso uscendo dalla propria area nei minuti di recupero.

Acerbi 6,5 – Stavolta inverte la tendenza. Parte forte creando sempre una alternativa di gioco sulla fascia sinistra, capisce che il Bologna spinge e abbassa sempre più il baricentro finendo la gara da centrale aggiunto.

Marusic 6 – Esce per scelta tattica quando non aveva demeritato. Approccio positivo sopratutto in fase di spinta con un paio di palloni messi bene nell’area avversaria.

Dal 42′ Lazzari 5,5 – Torna in campo a sorpresa dopo venti giorni, doveva risparmiarsi per la Champions e invece Inzaghi lo lancia in campo. Deve togliere un pò di ruggine dopo lo stop muscolare.

Akpa Akpro 6,5 – Nel primo tempo è timoroso. Fa difficoltà nel trovare la giusta collocazione e soffre le folate degli uomini di Mihajlovic, apre la ripresa divorandosi il possibile vantaggio. L’episodio gli dà fiducia e da lì in poi non sbaglia un colpo.

Lucas Leiva 6 – Si mette a disposizione nonostante non stia bene a causa delle tante partite ravvicinate. Viene richiamato in panchina quando l’intensità della partita poteva mettere a rischio la sua condizione ed il brasiliano è troppo importante.

Dal 42′ Escalante 6,5 – Buon ritorno in campo per l’argentino che non fa cose memorabili ma gioca sempre semplice risultando sempre efficace. Recuperarlo al pieno delle energie è fondamentale in vista dei prossimi impegni.

Dal 79′ Parolo SV – Che paura quando ha rinviato quel pallone, per fortuna Irrati ha visto e valutato benissimo l’episodio.

Luis Alberto 7,5 – Sa che oggi solo lui poteva accendere la luce. Ci prova ad inventare per i compagni ma poi capisce che doveva mettersi in proprio e sblocca la gara con una bomba sotto la traversa. Si poteva risparmiare l’esultanza polemica, alla lunga non è personalità ma fragilità un gesto simile.

Dal 79′ Andreas Pereira SV

Fares 7 – Più gioca e più trova la forma migliore. Fa su e giù sulla corsia mancina per tutti i novanta minuti, attento in difesa e bravo nell’accompagnare l’azione. Deve prendere le misure con i cross che perde spesso nella terra di nessuno, geniale invece con quella sforbiciata per Immobile.

Correa 5,5 – Si accende a sprazzi provando a gestire le energie. Il primo vero squillo arriva ad inizio ripresa quando manda in porta Akpa Akpro, per il resto un giallo inflitto a Tomiyasu e poi il cambio.

Dal 63′ Muriqi 5,5 – Ancora alla ricerca della forma migliore, poteva gestire meglio qualche pallone procurandosi dei falli per far rifiatare le squadra.

Immobile 7,5 – Dategli un pallone in area e lui lo trasforma in gol. Arriva nella ripresa grazie ad una rovesciata di Fares che lui realizza di testa che vale il secondo posto all time nella classifica marcatori biancocelesti con 128 reti.

All. Inzaghi 6,5 – Sbaglia la formazione iniziale e corre ai ripari al 40′ prima che la partita potesse prendere una brutta piega. Il Bologna abbassa il ritmo ed escono fuori i campioni in campo come Luis Alberto ed Immobile. Tre punti fondamentali per il campionato e per dare continuità in vista della Champions.

