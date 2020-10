PRIMAVERA1 | Lazio all’esame derby: obiettivo ribaltare il pronostico

La stagione entra finalmente nel vivo. Dopo una partenza più che convincente, la Lazio Primavera, oggi pomeriggio alle 15, è attesa dal primo big match stagionale contro una Roma prima in solitaria a punteggio pieno. Il pareggio con il Sassuolo di domenica scorsa, arrivato dal dischetto a tempo scaduto, ha lasciato l’amaro in bocca alle giovani aquile determinate già nel derby a riscattarsi. I favori del pronostico tendono indubbiamente dalla parte dei giallorossi, ma i ragazzi di Menichini fin dall’esordio stagionale hanno dimostrato una compattezza ed un orgoglio non indifferenti riuscendo a portare a casa risultati importanti, quasi oltre le aspettative. In un Mirko Fersini ancora chiuso al pubblico, la stracittadina per i biancocelesti sarà l’occasione giusta per lanciare un ennesimo segnale al campionato provando magari a bissare il successo di un anno fa quando, reduci una striscia negativa, i capitolini rialzarono la testa grazie alle reti di Shehu e Djavan Anderson. Il derby chiama, la Lazio non vuole fallire l’appuntamento.

L’avversario

La Lazio vuole riscattarsi, la Roma cerca ulteriori conferme dopo una partenza lanciatissima. I giallorossi, a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, arrivano al derby forti di un poker secco rifilato ai Campioni d’Italia dell’Atalanta. Sotto la guida dell’ormai intoccabile Alberto De Rossi, la Roma ha trovato fin da subito la quadratura perfetta intorno ad un 3-4-2-1 molto propositivo, ma che mostra ancora qualche mancanza in fase difensiva (6 reti incassate). In attacco agiranno i solito Zalewski, autore di 5 reti stagionali, e Tall (4 marcature), mentre in mediana ci penserà Darboe ad orchestrare la manovra (3 sigilli all’attivo). I numeri dei giallorossi spaventano Menichini, ma si sa, il derby è un match a parte dove a regnare è l’incertezza.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Codou, Vicario, Feratovic; Pogdoreanu, Tripi, Darboe, Providence; Zalewski, Milanese, Tall.

All. Alberto De Rossi

Le altre gare della quinta giornata

Sarà una quinto turno decimato quello che attende il campionato Primavera1. Infatti, oltre al derby, prenderà il via soltanto la gara di lunedì pomeriggio tra Genoa e Bologna con le altre sfide che verranno recuperate nel corso della giornata di mercoledì 25 novembre.

La probabile formazione

Per affrontare il primo big match stagionale Leonardo Menichini si affiderà ancora una volta ai soliti noti secondo un disegno tattico che potrebbe variare dal 4-3-1-2 al 4-3-3. In difesa possibile conferma per la coppia Franco-Adeagbo, mentre a centrocampo spazio per il trio Bertini, Marino, Czyz. In zona offensiva, invece, regna ancora l’incertezza: ad esclusione di Raul Moro e Nimmermeer, unici certi della maglia da titolare, in tanti sperano di scendere in campo dal primo primo minuto con i vari Shehu, Cerbara, Marinacci e Nasri a contendersi l’ultimo posto disponibile.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro, Nimmermeer.

All. Leonardo Menichini

