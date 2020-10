PRIMAVERA1 TIM | LIVE LAZIO-ROMA 0-1 (21′ Providence)

27′- Giallorossi vicino al raddoppio: Darboe calcia dal limite, Franco devia in calcio d’angolo sfiorando l’autogol.

21′- ROMA IN VANTAGGIO. Providence penetra in area dalla sinistra e batte Furlanetto grazie ad un tocco sotto a scavalcare l’estremo difensore laziale.

17′- Ancora Lazio: Cerbara si invola sulla destra e serve un pallone arretrato per Raul Moro che impatta male calciando sul fondo.

16′- Raul Moro salta Ndiaye e dal fondo prova a servire l’accorrente Castigliani, ma la Roma libera senza problemi

12′- Miracolo di Furlanetto: Darboe si libera in area e a tu per tu con Furlentto spara sul portiere laziale bravissimo a bloccare la conclusione.

11′- Ripartenza veloce dei biancocelesti non sfruttata però a dovere con i difensori ospiti bravi a chiudere in corner.

8′- Pasticcio difensivo dei giallorossi: Raul Moro crossa dalla sinistra, Boer esce in maniera incerta e rischia moltissimo. Solo angolo per la Lazio che poi dalla bandierina non crea nessun pericolo.

5′- Prima occasione per la Roma: Podgoreanu mette al centro dalla destra con Tall che prova a girare sul secondo palo spedendo il pallone sul fondo.

1′- PARTITI! È iniziato il derby della Capitale.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Shehu, A. Marino, Czyz; Cerbara, Castigliani, Raul Moro.

A disp. Peruzzi, Zappala, Migliorati, Pica, T. Marino, Bertini, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Tare, Mancini, Campagna

All. Leonardo Menichini

ROMA (3-4-2-1): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic, Podgoreanu, Tripi, Darboe, Providence; Zalewski, Milanese, Tall.

A disp. Mastrantonio, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Chierico, Ciervo, Muteba, Bamba, Tomassini, Buttaro, Cassano, Evangelisti.

All. Alberto De Rossi

Arbitro: Luigi Carella (sez. Bari)

I° Assistente: Antonio Severino

II° Assistente: Marco Carrelli

Stadio Mirko Fersini – Formello

