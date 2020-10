Sannino, ex allenatore di Luiz Felipe alla Salernitana: “A Lotito dissi che avrebbe fatto le fortune della Lazio. È un top”

È tornato con il Borussia Dortmund per riprendersi la difesa della Lazio. Archiviato l’infortunio rimediato nell’amichevole con il Frosinone Luiz Felipe martedì ha ripreso posto nella retroguardia biancoceleste annullando per buona parte della gara gli attacchi dei tedeschi. Una crescita lenta e costante la sua fondata sempre su un grande talento come testimoniato da Giuseppe Sannino, suo tecnico alla Salernitana, attraverso i microfoni di Calciomercato.com: “Luiz Felipe con il Borussia Dortmund ha disputato una grande gara. È partito da lontano, ma non va vista questa prestazione per cono0scerlo. Ha giocato molto bene, ma per quanto mi riguarda non è una novità. Va evidenziato anche che sta giocando in una posizione differente rispetto a quella in cui giocava precedentemente, non più da “braccetto” della difesa a 3, bensì da perno che guida la difesa e penso che sia la sua definitiva consacrazione. Alla Salernitana era arrivato quando il campionato era già iniziato. Lui veniva dalla Lazio, ma non c’era mai passato veramente. Intuii subito che possedeva grandi qualità tecniche, ma aveva ancora bisogno di capire la nostra fase difensiva. A livello tattico noi chiediamo molto, ma io intravedevo in lui un grande potenziale. Ricordo aveva iniziato da esterno di fascia, ma giocando a 5 ho scelto di inserirlo da terzo in difesa e la sua carriera è cambiata li. Un aneddoto? Con Lotito ci sentivamo sempre nei giorni prima delle partite e gli dicevo: “Lei è fortunato, ha un calciatore che farà le fortune della Lazio”, ma lui annuiva e non rispondeva dato che non lo aveva ancora visto giocare. Mi ricordo anche che Inzaghi non era del tutto convinto e l’anno successivo voleva mandarlo in prestito, ma gli dissi nel corso di un’amichevole: “Ha un gran futuro, fallo giocare”. Rimase alla Lazio e oggi è il difensore che ammiriamo. È un top, ne sono convinto e penso che di ciò ne siano convinti anche gli addetti ai lavori. Il fatto che si trovi già ad alti livelli non lo noti da gare come quella dell’altra sera in Champions, bensì da altre in cui, in passato, ha commesso degli errori. I tifosi quando sbagli ti affossano, ma credo che lui sia mentalmente più forte di tutti, non si è mai arreso, ha reagito e ciò l’ha fatto maturare molto. Non è un caso che lo cercasse il Barcellona o che anche Mancini si sia informato per poterlo convocare”.

