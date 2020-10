SERIE A | A Bergamo un’ottima Sampdoria supera l’Atalanta

Si è appena concluso il primo match di questo sabato di Serie A. La Sampdoria di Ranieri non accenna a fermarsi e con una brillante gara si impone a Bergamo per 3-1. Quagliarella e Thorsby a segno nel primo tempo. Nella ripresa Zapata accorcia le distanze con un tiro dal dischetto ma Jankto al 92′ regala la vittoria ai blucerchiati. Gli uomini di Ranieri salgono momentaneamente al terzo posto in classifica, mentre l’Atalanta di Gasperini incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella a Napoli.

