SOCIAL | I biancocelesti festeggiano la vittoria, ma la testa è già al Brugge – FOTO

I biancocelesti tornano a vincere anche in campionato, rifilando due gol al Bologna. L’entusiasmo per i 3 punti ritrovati è tanto, ma la mente dei calciatori è già proiettata verso la gara di Champions League con il Club Brugge. “Sono contento, ma adesso testa subito sulla partita di mercoledì” , questo il post instagram pubblicato dal difensore Francesco Acerbi, mentre esulta con il compagno Immobile, a segno questa sera.

Anche Andreas Pereira, al suo debutto in maglia biancoceleste, festeggia i 3 punti: “Un onore indossare questi colori e giocare in questo stadio! Avanti insieme, lavoriamo duro e concentriamoci sulla Champions League!” . Anche Luis Alberto, Fares, Immobile e Reina si uniscono ai festeggiamenti via social.

