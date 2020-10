Valiani mette in guardia il Bologna: “Partita difficile per i rossoblu. Luis Alberto calciatore incredibile”

Il campionato scorre via veloce, la Lazio non può permettersi altri passi falsi dopo il k.o. con la Sampdoria. I biancocelesti, reduci dall’esordio vittorioso in Champions League, devono ora ripetersi con il Bologna per ritrovare i tre punti in Serie A lontani tre giornate. Del match dell’Olimpico di questa sera, ai microfoni del match program ufficiale biancoceleste, è intervenuto l’ex felsineo Francesco Valiani: “Dopo aver visto la Lazio martedì, per il Bologna penso sia un match complicato. La Lazio vuole ripartire dopo il k.o. di Genova con la Sampdoria. per i rossoblu non sarà la gara ideale per rialzarsi. I felsinei comunque sono giovani e con qualità, disputeranno una buona stagione. Mihajlovic chiede tanto, è il tecnico ideale per farli crescere e gestire la pressione della piazza. Luis Alberto e Soriano sono due calciatori simili e diversi allo stesso tempo. Il laziale mi impressiona ogni volta di più, è un calciatore incredibile. Sono certo fare la differenza anche oggi. Soriano ha iniziato bene, ha sempre avuto il gol nelle sue corde ma quest’anno sta andando oltre le medie realizzative. Nel Bologna c’è anche Orsolini: gli resta poco per fare il salto di qualità, devo solamente trovare maggiore continuità. I precedenti con la lazio? Ce ne sono due, completamente differenti tra loro. Il primo è datato 2008 quando giocavo con i rossoblu. Vincemmo 3-1 in casa salvando la panchina di Arrigoni, un tecnico eccezionale. Nel secondo caso ero al Parma, era il 2011 e all’Olimpico perdemmo 2-0. Fu la prima gara di Colomba sulla nostra panchina, dopo quel match facemmo un finale di campionato pazzesco, ottenendo una salvezza che sembrava impossibile“.

