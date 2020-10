Champions, Favre torna sulla sconfitta contro la Lazio: “Loro molto forti”

Si rialza in campionato il Borussia Dortmund. Dopo la sconfitta in Champions contro la Lazio infatti, la squadra tedesca si impone nel derby contro lo Schalke ma l’allenatore Favre nella conferenza post-partita è tornato sulla partita contro i biancocelesti, ecco le sue parole in merito: “Tutti volevamo dimostrare una reazione dopo martedì ma non vogliamo parlare ancora per molto di quella partita. Non siamo stati bravi ma sottolineo anche che la Lazio è una squadra molto forte”.

