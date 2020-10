Coronavirus, caso positivo in casa Spezia: il comunicato del club

A pochi minuti dall’inizio del match dello Spezia in trasferta contro il Parma, la società ligure ha comunicato la positività al Coronavirus di un difensore bianconero: si tratta di Martin Erlić, difensore croato classe 98′. Ecco il comunicato, pubblicato dalla società, sul sito ufficiale dello Spezia: “Lo Spezia Calcio comunica che Martin Erlic è risultato positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il difensore croato è già in isolamento, come sancito dai protocolli sanitari nazionali”.

