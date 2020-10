Serata buia per Correa: furto in casa durante Lazio-Bologna | FOTO

Serata bella in campo bruttissima fuori per il Tucu Correa. Mentre l’argentino scendeva in campo all’Olimpico, dei malviventi sono entrati nella sua abitazione rubando alcuni valori personali. A rendere nota la notizia è stato lo stesso calciatore biancoceleste attraverso uno sfogo social.

