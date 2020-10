Formello | Riprendono subito gli allenamenti. Lazzari e Milinkovic a parte

Non c’è tempo per riposare per la Lazio che questa mattina subito dopo il match vinto contro il Bologna, è tornata ad allenarsi a Formello in vista del secondo impegno di Champions League in programma mercoledì contro il Brugge. Simone Inzaghi ha lavorato con un gruppo molto ristretto composto soltanto da coloro che non hanno giocato ieri sera e chi è entrato a gara in corso, a cui si sono aggiunti molti ragazzi della Primavera, mentre i titolari hanno effettuato soltanto scarico in palestra. Lavoro a parte invece per Lazzari e Milinkovic che svolgono una corsa intorno al campo. Successivamente il centrocampista serbo ha fatto anche qualche esercitazione con la palla tra cui palleggi, dribbling tra i cinesini e tiri nelle porticine e corre verso il recupero per la partita di mercoledì dopo aver saltato quella di ieri sera.

