Francesco Pasquali non sarà più lo speaker allo stadio, ecco l’annuncio | VIDEO

Ieri sera durante Lazio-Bologna i più attenti avranno sicuramente notato una novità all’interno dello Stadio Olimpico. Infatti lo speaker non era lo stesso che ha accompagnato con la sua voce la squadra durante le sue partite casalinghe per tutto lo scorso anno. A dare la conferma del suo addio in questa veste, ci ha pensato lo stesso speaker Francesco Pasquali con un video sul proprio Profilo Ufficiale Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FrancescoPasquali (@francescopasquali65) in data: 25 Ott 2020 alle ore 1:16 PDT

