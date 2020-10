GdS | Immobile supera Signori, ora è a quota 128. La Lazio va

Hai voglia a parlare di manovre, d’intensità, di schemi. Ci sono certe sfide che virano decisamente su una strada che non t’aspetti per un episodio, un colpo di genio. Per la mossa del fuoriclasse. Se volete, è il bello del calcio, è l’imprevedibilità del pallone che rotola e si ribella all’integralismo. Il Bologna perde una partita che ha dominato nel primo tempo e che deve rincorrere nel secondo perché ha subito la magia del Mago, al secolo Luis Alberto. Così, dopo la stupenda vittoria in Champions, la banda Inzaghi incerottata e priva di Milinkovic riprende il cammino anche in campionato. Niente a che vedere con la sfida con il Dortmund. Meno bellezza, di sicuro, meno sicurezza. Ma tante grazie ai suoi campioni. Con il mago va a segno anche Immobile, che supera Signori nei marcatori all time biancocelesti (128 a 127) e adesso ha davanti soltanto un certo Silvio Piola (a 149). Il baby Bologna si può consolare con la prestazione, ottima all’inizio e più sfilacciata una volta andata in svantaggio.

Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: