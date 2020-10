GdS | Luis Alberto, l’arte di essere decisivo

Lui è fatto così. Quando segna non riesce a sorridere, a liberare la sua gioia con danze, gesti particolari o siparietti inventati ad arte. No, lui, segna ed ha sempre (o quasi sempre) qualcosa da bofonchiare. Ma non c’è nulla di pole- mico, è il suo modo di fare. Lui è fatto così, lui è Luis Alberto, l’uomo di maggior classe della Lazio, un tempo genio e sregolatezza, adesso solo genio. Quello che gli ha consentito di giganteggiare anche in una serata in cui l’allenatore avversario gli ha riservato una marcatura ad personam particolarmente feroce. Mihajlovic ha spiegato a Svanberg di non mollarlo un attimo, di togliergli il respiro. E lo svedese ha eseguito senza concedere alcuno sconto, riuscendo nell’impresa per gran parte del primo tempo. Ma poi alla lunga nulla ha potuto contro l’ispirazione dello spagnolo. Che una volta tanto all’assist, la sua specialità, ha preferito risolvere in proprio la pratica. Con un gol costruito, inseguito e trovato con un’azione personale. E’ la sua prima rete stagionale, la seconda segnata al Bologna dopo quella che realizzò nella scorsa stagione sempre al- l’Olimpico. Era il 29 febbraio e anche allora lo spagnolo sbloc- cò il risultato (il match finì 2-0). Arrivarono tre punti che proiettarono la Lazio in testa alla classifica, autorizzando sogni di scudetto. Poi il lockdown vanificò tutto. Quella Lazio sembrava essere finita lì, non si era più rivista, sia nella parte finale della scorsa stagione sia nella parte iniziale di quella attuale. Poi è arrivato il successo sul Borussia Dortmund a riproporre il vero volto della banda Inzaghi. Con Luis Alberto tornato di nuovo in cattedra a dirigere le operazioni e a fare assist. E adesso lo spagnolo è tornato anche a segnare. Per poi esultare a modo suo. Ma a Inzaghi e alla Lazio va benissimo così.

