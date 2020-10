Lazio – Bologna, l’ex De Silvestri: “Sempre bellissimo tornare, la Lazio una mamma calcistica”

L’ex giocatore biancoceleste Lorenzo De Silvestri, è andato a segno questa sera nella sua vecchia casa, proprio contro la sua ex squadra, accorciando le distanze per il Bologna negli ultimi minuti di gioco, ma senza riuscire ad agguantare il pareggio.

Queste le sue parole dopo la partita su DAZN: “Bisogna essere resilienti, rimanere lucidi e sapere che abbiamo fatto un’ottima partita, qualcosa ci manca perché i punti non arrivano, ma sono convinto che nelle prossime partite continueremo a fare bene. Paghiamo gli errori, la squadra è molto giovane ma ha ampi margini di miglioramento. Il ritorno all’Olimpico è sempre una grande emozione, qui alla Lazio ho fatto tutto il settore giovanile, ho esordito in Serie A, la considero una mamma calcistica che mi ha permesso di diventare giocatore trasformando il mio sogno in realtà. Dispiace vedere lo stadio vuoto, ma queste alla fine sono le cose belle che un calciatore si porta dentro anche quando smette di giocare. “

