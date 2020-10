Lazio, contro il Bologna raggiunto un primato stagionale

Una Lazio non molto brillante ha avuto la meglio ieri sera sul Bologna di Mihajlovic che ha messo soprattutto nel finale in difficoltà la squadra di Inzaghi. Tuttavia come sottolinea Lazio Page, la formazione biancoceleste ha centrato un primato stagionale ovvero quello dei 40 tackle affondati durante la partita dei quali il 67,5% vinti, quasi il doppio rispetto alla squadra avversaria.

