Nuovo Dpcm, si tornerà a giocare a porte chiuse

In attesa della Conferenza stampa del Premier Conte nella quale spiegherà le decisioni appena prese, emergono altre notizie per quanto riguarda il nuovo Dpcm ed una di queste riguarda direttamente il mondo del calcio. Infatti secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, all’interno degli impianti sportivi non saranno più ammessi nemmeno i mille spettatori che dall’inizio della stagione occupavano gli spalti dei vari stadi in giro per tutta Italia. Gli stadi torneranno dunque ad essere interamente a porte chiuse.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: