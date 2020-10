Pino Capua: “Il protocollo è utile per non fermare il calcio, ma sono possibili dei cambiamenti”

Il calcio è legato inevitabilmente all’emergenza Covid ed in questo senso è fondamentale il protocollo varato per portare avanti i vari campionati, protocollo che però visto l’aumentare dei contagi anche tra i giocatori potrebbe subire dei cambiamenti. Per parlare di tutto questo, è intervenuto ai microfoni di Sport-Lab il Presidente della Commissione Antidoping della FIGC Pino Capua, ecco le sue dichiarazioni: “Il protocollo dice che in caso di contagio si mette in isolamento il positivo e quindi viene tutelato sia il gruppo squadra sia lo sport in generale che non si può fermare. La prossima settimana avremo una riunione per pensare ad eventuali modifiche a questo protocollo perchè pensiamo che qualcosa possa esser fatta per migliorare la situazione. Non so poi se le norme dell’ultimo Dpcm siano adatte soprattutto per via della situazione nuova e particolare che rende difficile scegliere e decidere cosa fare. Lo sport è fondamentale per la salute, è più sicuro allenarsi in una struttura chiusa ed organizzata che all’aperto”.

