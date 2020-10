SERIE A | Fiorentina, vittoria per 3-2 contro l’Udinese grazie ad un super Castrovilli

Tre punti fondamentali per la Fiorentina di Iachini, che riesce ad imporsi in casa contro l’Udinese per 3-2. Protagonista assoluto della partita, Gaetano Castrovilli, autore di una doppietta e di una assist per il gol di Milenkovic. Doppio vantaggio in 21 minuti, poi accorcia le distanze Stefano Okaka al minuto 43, ma è sempre Castrovilli, con un bellissimo gol, a chiudere i conti al 51°. La Fiorentina raggiunge quindi la Lazio a sette punti in cinque partite, mentre l’Udinese è ancora ferma a 3, con una sola vittoria in questo inizio di stagione

