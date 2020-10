SERIE A | La sfida tra rossoblù la vince il Cagliari: alla Sardegna Arena finisce 4-2 contro il Crotone

Dopo il pareggio di venerdì sera per 3-3 tra Sassuolo e Torino, e le vittorie di Sampdoria (1-3), Inter (0-2) e Lazio (2-1) di ieri, la domenica di Serie A si è aperta con la sfida delle 12:30 tra Cagliari e Crotone: alla Sardegna Arena è pioggia di gol nel primo tempo, con gli ospiti che vanno in vantaggio al 21′ con Messias, ma i padroni di casa, nell’arco di 10 minuti la ribaltano, prima con la punizione di Lykogiannis al 25′, e poi con il gol di Giovanni Simeone al 35′. Con la prima frazione destinata a concludersi sul 2-1, a due minuti dal termine gli ospiti trovano il gol del pareggio con un tiro dal limite dell’area di Molina. Cagliari che però non si arrende, e torna avanti negli ultimi istanti del primo tempo, con il colpo di testa di Sottil. Ad inizio ripresa la squadra di Stroppa rimane in dieci: fallo di Cigarini, ex della sfida, che, già ammonito, lascia la squadra in inferiorità numerica per il resto della partita. Gara che comunque resta aperta e combattuta, quando all’85’ la squadra di Di Francesco la chiude: da calcio d’angolo Pavoletti tenta la conclusione di testa, ma il pallone finisce sui piedi di Joao Pedro che insacca e fa 4-2. Cagliari che vince la seconda gara consecutiva dopo il 2-3 in casa del Torino, nello scorso weekend, e si porta a quota 7 punti, mentre il Crotone torna alla sconfitta, dopo il buon pareggio casalingo contro la Juventus, e resta all’ultimo posto in classifica con un solo punto.

