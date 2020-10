SOCIAL | Akpa Akpro festeggia sui social la vittoria con il Bologna e la sua prima da titolare | FOTO

Vince la Lazio e molti giocatori hanno festeggiato questi 3 punti con dei post sui social. L’ultimo in ordine di tempo è stato Akpa Akpro che sul suo Profilo Ufficiale Instagram ha celebrato non solo i 3 punti ma si dice anche molto contento per la sua prima partita da titolare con la maglia biancoceleste.

