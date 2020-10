SOCIAL | Anche Hoedt celebra la vittoria contro il Bologna | FOTO

Continuano ad arrivare i festeggiamenti via social da parte dei giocatori della Lazio per la vittoria ottenuta ieri sera contro il Bologna. Anche Wesley Hoedt ha da poco postato sul suo Profilo Ufficilale Instagram delle foto con cui celebra i 3 punti ottenuti contro la squadra rossoblù. Il difensore si è anche detto già concentrato per la sfida di Champions di mercoledì contro il Brugge.

Visualizza questo post su Instagram +3 Bravi ragazzi! Ora testa a mercoledì 🦅 Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14) in data: 25 Ott 2020 alle ore 3:32 PDT

