Spadafora: “Io passato come Ministro che sta uccidendo lo sport in Italia. Serie A? Si è data un protocollo che non è stato rispettato”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato ai microfoni di Rai 3, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa: “Non abbiamo valutato la sospensione del campionato, ma la Serie A si è data un protocollo che non è stato rispettato e quindi non ha funzionato. Un esempio è la vicenda di Ronaldo, che lo ha violato per andare in Portogallo. Nessuno è esente dal virus, ma c’è chi ha rispettato i protoccoli e chi, invece, si è infettato. Le misure previste in estate non hanno dato gli effetti che pensavamo, ma gli altri Paesi stanno peggio di noi o comunque allo stesso punto. Dovevamo immaginare delle misure con effetti diversi, io sono passato come un Ministro che sta uccidendo lo sport in Italia”.

