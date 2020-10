Brugge-Lazio, Pelizzon: “Biancocelesti favoriti mercoledì sera”

E’ di nuovo tempo di Champions League in casa Lazio che affronterà mercoledì sera il Brugge in trasferta. Per presentare la sfida, è intervenuto quest’oggi a Radiosei l’agente FIFA Pelizzon. Ecco le sue dichiarazioni: “Sarà una partita condizionata come tutte le altre da questa emergenza mondiale, in Belgio la situazione è grave come qui in Italia. La mancazza di pubblico sarà sicuramente un vantaggio per i biancocelesti a loro volta penalizzati però dal fatto di giocare in trasferta, infatti viaggiare in questo periodo chiusi dentro una bolla è molto complicato. L’avversario non presenta in rosa giocatori di gran livello, infatti vince in patria a distanza di anni anche se quest’anno in Europa è partito molto bene. Sulla carta quindi la Lazio non dovrebbe avere grandi problemi, a livello tecnico è nettamente superiore grazie all’ottimo lavoro di Tare che ha sempre trovato buoni giocatori anche dal Belgio stesso”.

