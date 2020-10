CHAMPIONS LEAGUE | Club Brugge-Lazio, la designazione arbitrale

Dopo il grande esordio in Champions League della Lazio nella prima giornata della fase a gironi, è tempo di tornare, dopo 13 anni, a viaggiare per l’Europa in questa competizione. Biancocelesti che, dopo il 3-1 rifilato al Borussia Dortmund, hanno superato anche il Bologna in campionato (2-1), e vengono da un buon momento. Anche per il Club Brugge, l’esordio in Champions è stato positivo, visto che è riuscita, nei minuti finali, a vincere per 2-1 in casa dello Zenit. Sabato però, in campionato, è caduta, con lo stesso risultato, in casa del Leuven. In vista del match tra le due squadre del Girone F a punteggio pieno, in programma mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00, la Uefa ha reso nota la designazione arbitrale del match:

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti arbitrali: Gary Beswick (ENG) – Adam Nunn (ENG) Quarto uomo: Paul Tierney (ENG) Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG) Assistente Video Assistant Referee: Lee Betts (ENG)

