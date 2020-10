Coronavirus, due calciatori positivi nel Milan: il comunicato del club

A meno di 24 ore dalla sfida contro la Roma che chiuderà la 5° giornata di Serie A, in casa Milan ci sono due calciatori positivi al Coronavirus: si tratta del portiere Gianluigi Donnarumma e dell’attaccante Jens Petter Hauge. I due giocatori sono entrambi asintomatici. A darne la notizia è stato proprio il club rossonero, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività”.

