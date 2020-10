CorSera | Ma Inzaghi non era senza riserve? Utilizzati addirittura 24 giocatori

Ma la Lazio ha la panchina corta oppure lunga? Le riserve, come si diceva un tempo, oppure le alternative, in base a una terminologia più moderna, sono affidabili o non sono all’altezza di una squadra ambiziosa? Inzaghi è convinto che sarebbe servito un numero maggiore di calciatori di qualità, e come lui la pensano tanti osservatori e anche i tifosi. Lotito e Tare, si sa, la pensano in modo opposto: per il presidente la squadra è addirittura una Ferrari, con tutti i pezzi del motore al posto giusto, compresi quelli di scorta. I numeri di questa primissima parte della stagione dicono che la Lazio ha utilizzato tanti calciatori: addirittura 24 nel solo campionato. Tra le nostre squadre impegnate nelle coppe, è quella che ha impiegato più giocatori: la Juve è a quota 23, Napoli e Inter a 22, ad esempio, mentre la Roma (ultima) è a 19. Ma questo non significa automaticamente che Inzaghi abbia una rosa superiore per ampiezza rispetto alle concorrenti, anzi viene difficile pensare che le alternative a sua disposizione siano migliori in confronto a quelle di Gattuso, Conte o Pirlo. Perché, allora, Inzaghi ha schierato così tanti elementi nelle 5 gare giocate finora? In parte – ma solo in parte – incide il fatto che alcune delle altre formazioni prese in esame non abbiano disputato tutti e cinque gli incontri. In realtà su questi numeri pesano sicuramente gli infortuni. L’emergenza ha obbligato Inzaghi a buttare dentro, all’occorrenza, calciatori che altrimenti non sarebbero probabilmente scesi in campo, come Bastos (ha giocato 62 minuti, ora è stato ceduto), Anderson o anche Vavro, mentre Radu adesso è addirittura fuori dalla lista consegnata alla Lega per la Serie A dopo avere disputato 163 minuti nelle prime tre giornate. E comunque è sorprendente che, in un periodo così breve di campionato, siano solo due i giocatori rimasti sempre in campo: Acerbi e Patric. Non a caso due componenti della difesa, il reparto più bersagliato dai guai fisici.

Corriere della Sera

