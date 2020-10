Cristian Ledesma: “Ai miei tempi la Lazio era più forte di questa”

Questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono contento che la Lazio si stia riprendendo, dopo la partita con la Sampdoria ha fatto un’ottima prestazione in Champions e non era semplice vincere contro una squadra come il Bologna. Aggiungo poi che non è l’unica ad aver sofferto in questo inizio di campionato, è successo per esempio anche a Juventus ed Inter perchè quest’anno come non mai il livello della Serie A è molto aumentato. L’ultima volta che la Lazio ha affrontato la Champions c’ero anch’io e pure se risulterò egoista o nostalgico penso che la nostra fosse una squadra più forte rispetto a quella attuale, l’unico peccato è che per un girone molto complicato come quello che pescammo non ci rinforzammo a dovere ma ripeto, secondo me eravamo un’ottima squadra”.

