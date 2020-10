Daniele De Rossi: “Inzaghi? Non ci avrei mai scommesso”

In occasione della consegna del Premio Calabrese, Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tra i tanti temi trattati, l’ex centrocampista ha fatto riferimento all’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ecco le sue parole in merito: “Tanti ex calciatori erano considerati dei predestinati per il ruolo di allenatore ma non tutti alla fine sono arrivati a determinati livelli, mentre magari hanno fatto o stanno facendo tuttora grandissime cose tecnici su cui nessuno avrebbe mai scommesso. Anch’io ad esempio non avrei mai pensato che Simone Inzaghi sarebbe diventato così bravo soprattutto nello sviluppo del gioco. Io ho grande voglia e qualche idea ma prima devo fare il corso”.

