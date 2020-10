Età media dei calciatori utilizzati in Serie A, ecco la posizione della Lazio

Quest’oggi il CIES ha stilato una classifica riguardante l’età media dei calciatori utilizzati in queste prime giornata di Serie A. In questa statistica che vede come squadra più “giovane” del campionato il Milan e come quella più “anziana” il Parma, la Lazio occupa la quintultima posizione con una media di 28,7 anni pari a quella dell’Inter.

