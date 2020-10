Giancarlo Oddi: “La squadra sta aumentando la condizione. Luis Alberto il top”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex difensore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato degli ultimi avvenimenti in casa biancoceleste, ecco le sue dichiarazioni: “Contro il Bologna ho visto una squadra che sta migliorando dal punto di vista fisico e che ha disputato una buona gara. I nuovi acquisti? Bisogna avere pazienza, devono entrare in sintonia con la squadra. Ad esempio reputo Muriqi un ottimo giocatore ma penso che debba giocare di più insieme ad Immobile. Sono contento che abbia segnato Luis Alberto così perlomeno potrà stare un pochino più sereno, sembra che ce l’abbia sempre con il mondo intero. Detto questo lo considero sicuramente il calciatore con più qualità in rosa e se dovessi mettermi a pensare a come è arrivato, dico che ha fatto un grandissimo lavoro su se stesso quindi bravo lui e bravo anche chi ha continuato a credere in lui nonostante alcuni passaggi a vuoto. Akpa Akpro? Mi piace, se l’allenatore ti prende così spesso in considerazione significa che hai qualità”.

