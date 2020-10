Inter, due giocatori guariti dal Coronavirus

Come riportato da TuttoMercatoWeb e da Gazzetta.it, il centrocampista Roberto Gagliardini e il secondo portiere Ionut Radu sono risultati negativi all’ultimo tampone e sono quindi guariti dal COVID-19, dopo l’annuncio della loro positività da parte della Società quasi due settimane fa. Rimane dunque Milan Skriniar l’unico uomo della rosa nerazzurra ad essere ancora positivo. I due giocatori appena guariti, non sono sicuramente arruolabili per la sfida di domani in Champions contro lo Shakhtar, ma è possibile una loro convocazione in panchina per la gara contro il Parma in programma sabato a San Siro.

