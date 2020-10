Lazio-Bologna, Signori: “Partita che vale una vita per me, è sempre un tuffo al cuore. Torneremo presto ad abbracciarci”

Sulle pagine del Corriere di Bologna, Giuseppe Signori è tornato a parlare della sfida tra Lazio e Bologna di sabato, gara molto speciale per lui, visto che è stato il bomber di entrambe le squadre. In un articolo, sono riportate le parole di Beppe, dove racconta le sue sensazioni ed emozioni per la sfida tra biancocelesti e rossoblù, tornando però anche alla situazione che sta vivendo l’intero Paese, a causa della pandemia da Coronavirus. Queste le sue parole: “Lazio-Bologna è una partita che vale praticamente una vita intera per me. Dodici anni di carriera costellati da oltre 200 gol, città profondamente diverse ma ugualmente straordinarie da vivere e in cui respirare calcio, tifoserie che mi hanno dato tutto e che ancora oggi mi fanno sentire speciale. Ecco perchè vedere il biancazzurro e il rossoblù sfidarsi sul prato per me è sempre un tuffo al cuore.

Anche sabato avrei voluto emozionarmi per le giocate di Immobile e Soriano ma il silenzio assordante dell’Olimpico senza tifosi ricordava in ogni istante, a me come a tutti, che la partita più importante la stiamo giocando fuori da quel campo. Sono nato ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo e a un’ora di macchina da Codogno e da Brescia. La mia terra ha conosciuto da vicino la devastazione del virus, è stata piegata e messa in ginocchio ma non si è arresa. Non lo fa mai.

Oggi è tutta l’Italia a dover dimostrare intelligenza, forza, unità e determinazione nel rispettare le regole. Fare sacrifici piccoli o grandi ci permetterà di tutelare la vita di chi amiamo e di tornare prima possibile ad abbracciarci sugli spalti di uno stadio per un gol segnato. Il calcio, come tutti i piaceri della vita, è bello davvero solo se vissuto insieme”.

