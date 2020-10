Lazio, Cucchi: “La prestazione della Lazio contro il Borussia una delle migliori degli ultimi anni. Covid? Il calcio si dovrà abituare”

Il noto giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, trattando vari argomenti, tra cui le prestazioni con Bologna e Borussia, i nuovi acquisti della Lazio e la situazione generale del calcio legata al Covid. Queste le sue parole: “La partita col Bologna è stata complessa per i biancocelesti in quanto la squadra di Mihajlovic è arrivata preparata tatticamente all’Olimpico, ma la Lazio aveva bisogno di una conferma anche in campionato in seguito alla grande vittoria in Champions contro il Borussia, partita in cui la prestazione è stata strabiliante. Non vedevo giocare così una squadra italiana almeno da 45 anni. Nessuno ne parla ma il primo tempo è stato giocato con una delle migliori prestazioni mai viste. Reina e Fares? Il primo l’ho sempre ammirato, è fortissimo e completo. In campo ha dimostrato la sua esperienza. Il secondo è arrivato in sordina ma si è integrato benissimo, ha dimostrato il suo coraggio ed ha messo un grande assist per Immobile in rovesciata. Quest’ultimo, inoltre, sta scrivendo una pagina straordinaria della storia della Lazio e mi auguro che possa raggiungere e scavalcare Piola. Lui e Luis Alberto sono gli emblemi della squadra. Il secondo nella partita col Bologna probabilmente era nervoso per qualche commento arrivato dagli spalti, poi con gli stadi vuoti si sente tutto, non credo si riferisse alla tribuna stampa. Lo ritengo il miglior centrocampista in Italia ed uno dei top in Europa. A volte non riesce a contenere il nervosismo ma nasconde dietro una grande passionalità. Covid? Dobbiamo abituarci a questa situazione ed anche il calcio si dovrà abituare. E’ positivo il fatto che la Serie A vada comunque avanti senza tifosi. Nonostante la grande cautela, il protocollo ha dei margini di rischio.“

