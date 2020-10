Nuovo dpcm, ecco quali sono le attività sportive consentite e quali no

Il nuovo Dpcm entrato in vigore dalla giornata di oggi, ha posto maggiori limitazioni allo svolgimento delle attività sportive. A fare chiarezza su ciò che è consentito e fare e cosa no, ci ha pensato l’ufficio legislativo del Ministro Spadafora. A livello dilettantistico e amatoriale, rimarranno chiuse le scuole di danza, le piscine, le palestre e le piste da sci, mentre non sono consentiti gli sport di contatto a meno che questi non verranno svolti in maniera individuale presso centri sportivi e circoli all’aperto. Proseguono invece sport come il tennis e il padel perchè non rientrano nella categoria degli sport di contatto ma solamente in circoli sportivi all’aperto e le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one purchè svolte in un presidio sanitario obbligatorio. Nota particolare: qualsiasi attività sportiva praticata in maniera professionistica negli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse Nazionale ed internazionale, è consentita a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive

