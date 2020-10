Nuovo Dpcm, Sibilia e Dal Pino: “Così è un disastro. Chiediamo aiuto al Governo”

Le regole introdotte dal nuovo Dpcm hanno colpito ancora di più il mondo del calcio. Secondo quanto si apprende dall’Ansa infatti, molte società soprattutto a livello dilettantistico con le nuove restrizioni, rischiano sempre più il fallimento. A dar voce a questa crisi ci ha pensato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tutto il mondo dilettantistico ha fatto il possibile per permettere la ripresa dello sport di base, mettendo a disposizione molti soldi e facendo molti sacrifici. Adesso stiamo arrivando al limite e qualcuno deve assumersi la responsabilità di pensare non soltanto al calcio di vertice. Chiedo pertanto gli aiuti promessi altrimenti molte realtà dilettantistiche rischieranno seriamente di sparire. Noi dal canto nostro saremo comunque sempre rispettosi delle disposizioni”. Alle sue dichiarazioni fanno seguito anche quelle del Presidente della Serie A Paolo Dal Pino visto che anche la massima categoria Nazionale non passa di certo un buon periodo. Ecco le sue parole: “Il Governo dovrebbe capire l’importanza del calcio come industria e che quest’industria sta andando al collasso”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: