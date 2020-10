Rimborso Abbonamenti 19/20: proroga del termine di utilizzo del voucher

La S.S. Lazio comunica che il termine per l’utilizzo del voucher abbonamenti 2019/20 per acquistare merchandising presso il punto vendita Lazio Style 1900 di via di Propaganda, 8A, viene procrastinato a lunedì 30 novembre 2020.

