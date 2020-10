Serie A, termina 3-3 il posticipo tra Milan e Roma

Finisce con un pareggio l’ultima partita di questa quinta giornata del campionato di Serie A. Una gara che ha visto prevalere gli attacchi sulle difese, dati i sei goal segnati in totale da Ibrahimovic (doppietta), Dzeko, Salemaakers, Veretout e Kumbulla. Il risultato di 3-3 consente alla squadra allenata da Stefano Pioli di salire a quota tredici punti, rimanendo in vetta alla classifica sopra al Napoli che segue subito dopo con undici. Per quanto riguarda la squadra di Fonseca invece, il pareggio ottenuto questa sera permette ai giallorossi di salire a quota otto punti, posizionandosi in nona posizione e guadagnando un punto sulla Lazio, che si trova in dodicesima posizione dopo la vittoria contro il Bologna.

