SOCIAL | Il nuovo speaker della Lazio Riccardo Celletti ringrazia i tifosi cantando l’inno – VIDEO

Riccardo Celletti è il nuovo speaker ufficiale della Lazio, lo si può intendere dagli ultimi post sul suo profilo Instagram e dalla moltitudine di stories pubblicate in queste ultime ore del vocalist e cantante romano. Il suo annuncio è stato accolto positivamente dai tifosi biancocelesti, che hanno risposto inviandogli molti messaggi d’affetto. Celletti non ha fatto attendere la sua risposta, pubblicando nelle stories di Instagram diversi video che lo vedono intonare l’inno della Lazio in acustico. La speranza di tutti, è ovviamente quella di poter sentire presto la sua voce all’Olimpico, per poter festeggiare di nuovo tutti insieme e sostenere la squadra con il cuore e con la voce.

