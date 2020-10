SOCIAL | La Uefa inserisce Immobile in un sondaggio | FOTO

La Champions League non conosce sosta e già domani inizierà la seconda giornata della fase a gironi mentre la Lazio sarà impegnata mercoledì contro il Brugge. Nel frattempo la Uefa tramite il proprio Profilo Ufficiale Instagram, ha lanciato un sondaggio in cui chiede di scegliere alcuni giocatori da schierare in una propria formazione ideale per questa seconda giornata di Coppa. Tra i tanti illustri giocatori prescelti per questo sondaggio, spicca la presenza di Ciro Immobile a testimonianza della sua importanza anche in campo europeo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: