SOCIAL | Riccardo Celletti, il nuovo speaker della Lazio: “Un sogno che si avvera” | FOTO

Nella sfida di sabato sera, dove la Lazio è tornata a fare tre punti in campionato, contro il Bologna, è stata anche la gara d’esordio per Riccardo Celletti, nuovo speaker biancoceleste. Esordio vincente, visto che in campo la squadra di mister Inzaghi ha battuto per 2-1 quella di Siniša Mihajlović. Sul suo profilo ufficiale Instagram, Riccardo ha voluto condividere la sua emozione per questa nuova esperienza: il post raffigura una sua foto sul campo dell’Olimpico proprio sabato sera, con la didascalia che recita: “Un Sogno che si avvera…Ora posso dirlo…. 1900 il Calcio a Roma si chiama Società Sportiva LAZIO. Grazie a tutti sempre Forza Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: