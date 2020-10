CdS | Tamponi, ansia Lazio per Bruges

La Lazio domani sera scenderà in campo per la seconda gara di questa Champions League, in casa del Club Brugge. Numerose le defezioni con cui ha dovuto fare i conti mister Inzaghi per la gara casalinga di Serie A, disputata sabato contro il Bologna: Strakosha, Cataldi ed Armini. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però, gli assenti non finiscono qui; infatti, in attesa dei risultati dei controlli della Uefa, ieri a Formello si sono registrate anche le assenze di Leiva e Luiz Felipe. La società biancoceleste non ha diramato note in merito, in attesa dei risultati dei tamponi che arriveranno oggi.

