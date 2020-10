Champions League, Brugge-Lazio: biancocelesti in partenza da Fiumicino | FOTO

Domani sera alle 21:00 la Lazio dovrà affrontare il Brugge per la seconda partita del girone di Champions League. I biancocelesti, però, sono in forte emergenza per alcuni probabili casi di COVID-19, nonché per dei contemporanei infortuni che costringeranno Simone Inzaghi a prendere delle scelte obbligate. I capitolini, nel frattempo, sono in partenza per la città belga di Bruges per l’importante match di domani, con un volo da Fiumicino.

