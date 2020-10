CHAMPIONS LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Club Brugge

Continua il tour de force per la Lazio che, dopo il successo difficile contro il Bologna per 2-1 di sabato sera, tornerà a giocare in Champions League. A distanza di una settimana dal grande esordio di martedì contro il Borussia Dortmund, la squadra di Inzaghi tornerà, dopo tredici anni, a viaggiare per l’Europa in vista di una gara in trasferta di Champions. Ad ospitare i biancocelesti, per la 2° giornata della fase a gironi, sarà il Club Brugge. In vista della sfida in programma domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00, allo Stadio Jan Breydel, ecco la situazione in casa Club Brugge.

CLUB BRUGGE – La squadra nerazzurra, allenata da Philippe Clement, è partita forte come i biancocelesti in questa nuova edizione di Champions League: nella 1° giornata della fase a gironi, è riuscita ad imporsi per 2-1 in casa dello Zenit, grazie ai gol di Emmanuel Bonaventure Dennis poco dopo la mezz’ora e di Charles De Ketelaere nei minuti di recupero. Con questa edizione della Champions League 2020/2021 i belgi sono all’ottava presenza in totale nella competizione, senza però mai essere riuscita a superare la fase a gironi. Con quest’ultima partecipazione però, il Club Brugge ha stabilito un nuovo record personale a livello europeo: è il terzo anno consecutivo che partecipa alla fase a gironi di Champions, visto che il record precedente di presenze era fermo a quota due. Nella scorsa stagione si sono classificati terzi nel Girone A con 3 punti, conquistati con tre pareggi ed altrettante sconfitte, alle spalle di Paris Saint Germain, primo a 16 punti, e Real Madrid secondo con 11. L’esperienza poi successiva in Europa League è terminata subito ai sedicesimi di finale contro il Manchester United, con il pareggio casalingo per 1-1 nella sfida d’andata, mentre nel ritorno i Red Devils si sono imposti per 5-0.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Club Brugge ha perso la testa della classifica: grazie alla sconfitta per 2-1 in casa del Leuven, e la contemporanea vittoria dell’Anversa per 3-2, la squadra in cui milita Jordan Lukaku, esterno in prestito proprio dalla Lazio, si è portato in vetta alla classifica a quota 20 punti, a +1 dal Club Brugge. I nerazzurri hanno raccolto appunto 19 punti dopo 10 giornate, grazie a sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. L’anno scorso, a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, il campionato belga non si è potuto concludere, con il Club Brugge in testa che alla fine è stato dichiarato campione di Belgio per la sedicesima volta nella sua storia.

FORMAZIONE – Dopo qualche cambio nella sfida di campionato contro il Leuven, mister Clement si dovrebbe affidare agli stessi undici che, nella 1° giornata, hanno conquistato i tre punti in casa dello Zenit. Nel 4-3-3 nerazzurro Mechele e Ricca agiranno da centrali difensivi, mentre sugli esterni ci saranno Clinton Mata e Sobol. I quattro di difesa faranno schermo alla porta difesa da Horvath. Nel centrocampo a tre tornerà titolare il capitano Vormer, con Rits e Vanaken a completare il reparto. Davanti il tridente che ha portato i due gol contro lo Zenit, ovvero De Ketelaere e Dennis Bonaventure, insieme a Diatta.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Diatta, Dennis, De Ketelaere.

LA STELLA – Il Club Brugge è un mix di giovani di talento e giocatori d’esperienza come il capitano Ruud Vormer, dal 2014 in maglia nerazzurra. Vormer è un mediano che può giocare anche a destra del centrocampo, e fino ad ora ha partecipato a tutte le gare ufficiali, dieci di campionato e una di Champions, riuscendo a realizzare anche due reti, entrambe in Jupiler Pro League. Tra i giovani da tenere d’occhio ci sono Krépin Diatta, esterno classe ’99 partito forte quest’anno, con cinque reti realizzate in nove gare di campionato, e Charles De Ketelaere, centrocampista classe 2001, autore del gol vittoria contro lo Zenit. Un altro giocatore esperto, dal 2015 al Club Brugge è Hans Vanaken, centrocampista nerazzurro ma anche della Nazionale belga. Il classe ’92, come il capitano Vormer, ha disputato tutte le undici gare ufficiali della squadra di Clement, realizzando anche cinque gol e tre assist in campionato. Nello scorso campionato, nonostante lo stop forzato del calcio in Belgio, è stato il miglior marcatore della squadra, con 13 reti in 29 presenze.

PRECEDENTI – Nelle competizioni Uefa per club è il primo confronto tra il Club Brugge e la Lazio, visto che in gare ufficiali non ci sono precedenti. La gara di domani, e quella di ritorno, in programma martedì 8 dicembre, allo Stadio Olimpico di Roma, saranno le prime due gare tra queste due squadre in gare ufficiali in competizioni Uefa per club.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: