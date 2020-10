Clement, tecnico Brugge: “Lazio con pochi giocatori a disposizione? Sono lo stesso forti”

L’allenatore del Club Brugge, Philippe Clement, ha parlato dell’emergenza improvvisa che ha colpito la Lazio proprio alla vigilia della sfida contro la sua squadra in Champions League. I biancocelesti, infatti, tra possibili casi COVID e infortuni, volerà in Belgio con tantissimi big fuori dai giochi. Ecco le parole dell’allenatore, così come riportate da Tuttomercatoweb: “State tranquilli, conosciamo tutti i giocatori della Lazio. Anche quelli che ora potrebbero giocare per il coronavirus. Sono dubbi che rendono difficile fare scelte. Dobbiamo conviverci, preparare piani B e cose di questo tipo. Io ho visto tre gare della Lazio, il mio staff le ha viste tutte. Li conosciamo benissimo”.