CONFERENZA ACERBI – “Giochiamo alla pari. Siamo in emergenza, ma daremo tutto per ottenere un risultato positivo”

Nella conferenza stampa di vigilia di Club Brugge-Lazio, oltre al tecnico Simone Inzaghi, ha parlato il difensore biancoceleste Francesco Acerbi: “Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile anche perchè siamo in emergenza, però l’importante è essere in undici a giocare. Ci metteremo tutto l’impegno possibile per vincere le prossime partite. L’ unica soluzione è dare il massimo ogni partita affinchè il risultato sia positivo. Domani giochiamo alla pari, ogni partita a sè, con il Dortmund loro erano i favoriti e hanno perso. Dipende come si approccia la gara, da quanto determinazione e voglia si ha di portare a casa il risultato. Cercheremo di onorare la partita e di metterci il massimo impegno per raggiungere il risultato. Abbiamo le possibilità come abbiamo dimostrato, ma serve il giusto approccio, la determinazione e la voglia di vincere”.

