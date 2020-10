CONFERENZA INZAGHI – “Emergenza totale ma le assenze non peseranno. Chi gioca darà il 120%”

Secondo impegno in Champions League per la Lazio che, dopo aver battuto all’esordio il Borussia Dortmund, sarà di scena domani in casa del Club Bruge. A presentare la sfida alla squadra belga il tecnico Simone Inzaghi.

Su quanti giocatori potrà contare domani?

“Per quanto riguarda la lista dei convocati uscirà domani, posso dire che abbiamo diversi giocatori che sono rimasti a Roma. Al momento siamo in sedici e domani la società farà un comunicato in merito alla situazione legata al covid”

Si riesce a dare una spiegazione a questa emergenza?

“Non ci aspettavamo una situazione simile, eravamo partiti molto bene e volevamo venire in Belgio al completo. Sono problematiche che colpiscono tutti, io sono convinto che chi scenderà in campo domani darà il 120% per la maglia della Lazio”

Che squadra bisogna aspettarsi?

“Sarà una Lazio altamente competitiva che vorrà fare una ottima partita, abbiamo studiato bene il Brugge. Sono in testa al girone insieme a noi, hanno le nostre stesse difficoltà per cui l’emergenza vale per tutti ma sono fiducioso per chi scenderà in campo”

Teme il Brugge?

“Senz’altro sono una buona squadra come già detto, credo che il centrocampo sia il loro reparto migliore. Sono una squadra fisica e corrono tanto quindi si giocheranno la qualificazione fino all’ultima giornata come noi, il Borussia Dortmund e Zenit”

Spera di recuperare qualcuno?

“Alcuni giocatori stanno ultimando i tamponi, io intanto penso ai ragazzi che ho ora a disposzione. Se poi dovesse aggiungersi qualcuno nella giornata di domani è sicuramente positivo per noi”

